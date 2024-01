Paramore cancela participação no Lollapalooza Brasil – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Marcus Ingram / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP A banda Paramore cancelou sua participação no festival Lollapalooza 2024



O IBGE oferta 895 vagas em diferentes áreas dentro do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. A prova é um novo modelo adotado pelo governo federal para cargos permanentes em órgãos governamentais. Ao todo, são ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos federais que aderiram ao CPNU. Os candidatos podem se inscrever entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro, e as provas estão agendadas para 5 de maio.

Paramore cancela participação no Lollapalooza Brasil

A banda Paramore cancelou sua participação no festival Lollapalooza 2024. O show aconteceria dia 23 de março. O cancelamento foi anunciado através das redes do próprio festival, de acordo com a banda o cancelamento foi por “motivos pessoais”. O grupo Kings of Leon substituirá o Paramore como headliner na data.

‘Fazendo meu filme’ chega ao Prime Vídeo no dia 14 de fevereiro

Depois de anos de espera, “Fazendo meu filme”, livro da autora Paula Pimenta chega ao Prime Vídeo no dia 14 de fevereiro. A produção do filme foi anunciada em 2020 e as gravações chegaram ao fim em 2021, mas o longa só ganhou data de estreia neste ano. A famosa saga infanto-juvenil foi lançada em 2009 e conta com quatro livros, chegando a ser um sucesso atemporal se tornando best-seller.

Ingressos para Festa do Peão já estão à venda

Os ingressos para a festa do peão em Barretos já estão à venda. É a 69ª edição do evento, que acontecerá entre os dias 15 e 25 de agosto, e terá mais de 100 shows. Jorge & Mateus e César Menotti & Fabiano são os nomes já confirmados. Os ingressos disponíveis no site variam entre R$45,00 e R$1.490,00.