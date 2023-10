Polícia dos EUA procura reservista do Exército que matou 18 pessoas – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/EPA/CJ GUNTHER Policiais trabalham fora do Schemengees Bar and Grille, após um tiroteio em massa com múltiplas mortes



A polícia dos Estados Unidos procura pelo reservista do Exército, Robert Card, de 40 anos, que matou 18 pessoas e deixou outras 13 feridas no Estado do Maine. O FBI de Boston também está participando da operação que ocorreu na noite de quarta-feira, 25.

IPCA-15: Prévia da inflação ficou em 0,21% em outubro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo IBGE, considerado a prévia da inflação oficial, ficou em 0,21% em outubro, 0,14 ponto porcentual (p.p.) menor que em setembro, quando foi de 0,35%. Resultado foi influenciado pela alta nos preços das passagens aéreas, que subiram 23,75% em média e tiveram o maior impacto individual (0,16 p.p.) no índice.

Temporal transforma dia em noite no Rio de Janeiro

Um forte temporal transformou o dia em noite no Rio de Janeiro. Na manhã desta quinta-feira, 26, grandes nuvens carregadas se formaram sobre a cidade que entrou em estado de mobilização em alguns bairros da zona oeste, norte e sul.

TSE retoma julgamento de ações contra Jair Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou na manhã desta quinta, 26, o julgamento de três ações contra a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro e durante as comemorações do 7 de Setembro de 2022. O primeiro a votar foi o ministro Benedito Gonçalves, e votou para condenar Bolsonaro à inelegibilidade por uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro do ano passado. O ministro também impôs multa de R$ 425 mil ao ex-presidente.