‘Priscilla’: novo filme de Sofia Coppola chega aos cinemas nesta quinta – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reproduções / Instagram @sofiacoppola

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 4, indica a possibilidade de chuva em diversas regiões do Brasil. O volume de água pode variar entre 40 e 150 mm, principalmente em Minas Gerais. Em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas e rápidas ao longo do dia. Chuvas intensas, raios e trovoadas também são esperadas no Rio de Janeiro.

Chuvas desafiam resgate de sobreviventes no Japão após terremoto

As chuvas que estão atingindo a província do Japão atingida pelo terremoto que abalou o país na segunda-feira, representam um desafio para as equipes de resgate, pois podem causar deslizamentos de terra e dificultar as operações. As operações de buscas já passaram das 72 horas, e as autoridades locais informaram que o número de mortos chegou a 82.

Morre aos 66 anos Quinho do Salgueiro, renomado intérprete do carnaval carioca

Morre aos 66 anos Quinho do Salgueiro, renomado intérprete do carnaval carioca. A causa da morte ainda não foi divulgada, porém, Quinho estava em tratamento contra câncer de próstata. Além de sua participação na Salgueiro, ele também foi puxador de outras escolas de samba renomadas, como União da Ilha, São Clemente, Rosas de Ouro e Grande Rio.

Novo filme de Sofia Coppola chega aos cinemas nesta quinta

O novo filme da vencedora do Oscar Sofia Coppola, chega aos cinemas nesta quinta. A atriz vai dar vida a Priscilla Presley, esposa do astro Elvis Presley. A trama é baseada no livro “Elvis e Eu”, escrito por Priscilla e Sandra Harmon e lançado em 1985. É a segunda adaptação da obra para os cinemas. A primeira foi lançada em 1988.