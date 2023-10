Receita começa a pagar lote residual de restituições do IR – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O Exército de Israel informou que destruiu a casa ‘número 2’ do gabinete político do grupo Hamas, que está exilado no Líbano. Simultaneamente, as tropas israelenses também operaram nesta manhã em várias cidades da Cisjordânia onde foram detidos 38 palestinos “suspeitos de estarem envolvidos em atividades terroristas”, incluindo oito membros do Hamas.

Vacina contra Covid-19 será incluída no plano Calendário Nacional de Vacinação a partir de 2024. De acordo com comunicado do Ministério da Saúde, a recomendação vai priorizar crianças de seis meses a menores de cinco anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença: idosos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

A Receita Federal começa a pagar nesta terça-feira, 31, o lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física de outubro de 2023. Serão distribuídos aproximadamente R$ 643,3 milhões para 354.509 contribuintes. Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências.

Pacheco defende Haddad após fala de Lula sobre meta fiscal

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a meta fiscal. O senador afirmou que o Congresso Nacional buscará contribuir com as aprovações necessárias.