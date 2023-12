‘Renaissance: A Film by Beyoncé’ estreia nos cinemas nesta quinta – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@beyonce

Primeiro grande protesto contra Javier Milei tem confronto entre manifestantes e policiais. O policiamento foi reforçado nas ruas e estradas da cidade. Com autorização do Ministério da Segurança, os oficiais revistaram passageiros a bordo de transportes coletivos. Os manifestantes se dirigiram à praça principal Plaza de Mayo, em frente ao palácio presidencial, para protestar contra as medidas econômicas de Milei.

Vereadores de São Paulo votam nesta quinta revisão do zoneamento urbano

Os vereadores da cidade de São Paulo devem votar nesta quinta o projeto de lei que propõe a revisão do Zoneamento Urbano. O texto traz consigo mudanças significativas, como a permissão para a construção de prédios de maior porte, a alteração das áreas de proteção ambiental e a liberação para a construção de megatemplos e shoppings.

Filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” estreia nos cinemas

Para alegria dos fãs, o filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” estreia hoje. Depois de muita espera, os fãs que não conseguiram assistir a cantora presencialmente poderão sentir um gostinho do que foi a turnê Renaissance, que foi um sucesso pelo mundo inteiro. O filme estará disponível nas salas de cinema a partir desta quinta-feira, e tem 2h e 48 minutos de duração.

Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta e já está em sua casa. Na última quarta-feira, o comediante famoso por apresentar o programa “A praça é nossa”, do SBT, passou por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, para retirada de um coágulo na cabeça.