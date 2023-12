Rock in Rio anuncia principais atrações para o próximo ano – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 18/09/2015. Público durante abertura dos portões da Cidade do Rock para o primeiro dia do Rock in Rio 2015, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.



O festival Rock in Rio anunciou quatro novas atrações para abrir o palco mundo em 2024. Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Gloria Groove e Jão estarão no palco principal do festival. Os shows acontecem nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Tabata Amaral e Datena se encontram em meio a especulações sobre 2024

O ministro de Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, se reuniu na noite desta segunda-feira com a deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo Tábata Amaral e com o apresentador José Luiz Datena. Em meio às especulações para compor a chapa ao lado de Tabata nas eleições municipais do ano que vem, Datena afirmou ao site da Jovem Pan que o encontro não envolveu conversas sobre o tema.

Marisa Monte agita o festival Primavera Sound

Neste final de semana a cidade de São Paulo recebeu a segunda edição do festival Primavera Sound. Marisa Monte foi o grande nome nacional do line-up e trouxe a turnê Portas pela primeira vez para um grande festival em São Paulo. Outro destaque foi a banda The Cure, que esteve pela primeira vez no Brasil em 10 anos e realizou um show de duas horas e meia.

Primeiro trailer de GTA revela que game terá protagonista feminina

A Rockstar Games divulgou oficialmente o primeiro trailer de GTA 6, franquia que já vendeu mais de 400 milhões de unidades desde 1997 e pela primeira vez conta com a presença de uma protagonista feminina. A nova versão do game chega em 2025.