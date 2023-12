São Paulo anuncia ex-jogador da seleção brasileira como reforço – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/X/SãoPauloFc Volante estava sem clube desde a metade do ano, quando deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita



O São Paulo anunciou o segundo reforço para temporada de 2024. O meio-campista Luiz Gustavo, de 36 anos, assinou o contrato até dezembro do ano que vem. O volante estava sem clube desde a metade do ano, quando deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

População de rua no Brasil cresce mais de 900% em 10 anos

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o número de pessoas em situação de rua no Brasil teve um aumento expressivo nos últimos dez anos. O número saltou de 21.934 em 2013 para 227.087 até agosto de 2023, o que representa um crescimento de 935,31%.

Zelensky diz que apoio da América Latina à guerra contra a Rússia é ‘muito importante’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abordou neste domingo sua luta contra a invasão russa com os mandatários de Equador, Paraguai e Uruguai durante sua visita à Argentina para comparecer à cerimônia de posse de Javier Milei. Zelensky declarou em suas redes sociais que “a voz poderosa e unida dos países latino-americanos que apoiam a luta do povo ucraniano pela liberdade e a democracia é muito importante”.

Mortes de Glória Maria e Rita Lee foram as mais buscadas pelo Brasil no Google

Segundo a lista divulgada pelo Google no Brasil em 2023, as mortes da jornalista Glória Maria e da cantora Rita Lee foram as que mais se destacaram nas buscas. A jornalista faleceu na manhã do dia 2 de fevereiro no Rio de Janeiro, por complicações de um câncer no cérebro. Já a notícia sobre a morte da cantora Rita Lee foi confirmada pelo seu marido Roberto de Carvalho no dia 9 de maio.