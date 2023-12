São Paulo terá shows gratuitos no Festival de Natal – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Elba Ramalho irá se apresentar no Festival de Natal da cidade de São Paulo



A cidade de São Paulo terá shows gratuitos de Fernando e Sorocaba e Elba Ramalho no Festival de Natal. Entre os disa 14 e 24 de dezembro, acontecerá o Festival de Natal em regiões distintas da capital paulista. Na Catedral da Sé, a dupla Fernando e Sorocaba canta nesta quinta-feira, às 20h30. Na zona norte, Elba Ramalho e Luiza Possi. Na zona sul, a música fica por conta de Diogo Nogueira e Ferrugem, enquanto na zona leste, Neguinho da Beija-Flor e Roupa Nova comandam o espetáculo.

Rio de Janeiro atinge recorde de fuzis apreendidos em novembro

Rio de Janeiro atinge recorde de fuzis apreendidos em novembro. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o número cresceu em 26% em novembro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o órgão, foram 528 armas apreendidas, uma média de dois armamentos retirados das ruas por dia. É a maior quantidade registrada nos últimos 16 anos.

Wagner Moura e Kirsten Dunst estrelam filme ‘Guerra Civil’

Wagner Moura e Kirsten Dunst estrelam “Guerra Civil”, filme de produtora premiada no Oscar. A A24, famosa produtora premiada em diversas edições do festival, aposta no ator brasileiro, que será o protagonista. O filme retrata uma distopia nos Estados Unidos, onde 19 Estados se separaram do país. O local vive uma guerra civil entre forças militares do Texas e da Califórnia. Moura e Dunst interpretarão fotojornalistas que tentam registrar os acontecimentos da guerra, enquanto se esforçam para sobreviver.