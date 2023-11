Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar Enel após apagão em São Paulo – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o New York Times realizou uma pesquisa que mostra Donald Trump à frente de Joe Biden em cinco estados. O bilionário republicano lidera seu oponente democrata nas intenções de voto em Nevada, Geórgia, Arizona, Michigan e Pensilvânia, enquanto Biden venceria apenas em Wisconsin, com uma pequena diferença 47%/45%.

Governo estende prazo para Estados se adaptem ao novo RG

O governo estendeu o prazo de emissão da nova carteira Nacional de Identidade para 11 de janeiro. Inicialmente, Estados e o Distrito Federal tinham até esta segunda-feira para se adaptar ao novo modelo de documento. Esta é a segunda prorrogação concedida pelo governo e foi autorizada após a solicitação de dois Estados. O novo formato do documento não conta mais com o número do RG e traz apenas o número de inscrição do CPF.

Secretaria Nacional do Consumidor vai notificar Enel após apagão em São Paulo

A Secretaria Nacional do Consumidor divulgou nesta segunda-feira, 6, que irá notificar a Enel para que sejam prestadas informações sobre a recente interrupção nos serviços no prazo de 24 horas. A medida ocorre após o Estado de São Paulo enfrentar problemas de fornecimento de energia elétrica na capital e em outros 23 municípios da região metropolitana, o que afetou mais de 2 milhões de consumidores.

Vasco enfrenta Botafogo em clássico carioca nesta segunda

A bola rola pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, 6, às 19h, o Vasco enfrenta o líder Botafogo, que vai lutar pelos três pontos e mostrar que ainda está forte em busca do título. Às 21h, o Santos encara o Cuiabá na Vila Belmiro, fechando a rodada.