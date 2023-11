Shakira produz documentário sobre fim de relacionamento com Piqué – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Guillaume Horcajuelo/EFE/EPA Obra se chamará 'A Traição & Eu' e focará nos desafios da colombiana desde o descobrimento da traição do atleta



A cantora Shakira está trabalhando em um documentário para falar sobre o fim do relacionamento de 12 anos com o jogador de futebol espanhol Piqué. Segundo os portais internacionais Dailymail e The Sun, a obra se chamará “A Traição & Eu” e focará nos desafios da colombiana desde o descobrimento da traição do atleta.

Trump viaja a Buenos Aires para encontro com Milei

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai viajar a Buenos Aires, na Argentina, para se encontrar com Javier Milei. O argentino e o norte-americano conversaram na noite de quarta-feira, quando o republicano parabenizou o presidente eleito pela vitória. Este foi o primeiro contato direto entre Milei e Trump depois da vitória do argentino nas eleições presidenciais.

Axl Rose e Jamie Foxx são acusados de agressão sexual

O vocalista do Guns N ‘ Roses, Axl Rose e o ator Jamie Foxx foram acusados de agressão sexual por diferentes demandantes, na véspera do fim do prazo de lei que permite às vítimas de violência sexual apresentar queixas de agressão sexual já prescritas. Rose foi acusado de agressão sexual em 1989, quando o grupo de hard rock estava no auge da fama.

Planeta Atlântida anuncia line-up da edição 2024

O Planeta Atlântida começou a divulgar o line-up da edição de 2024 que acontecerá na praia de Atlântida, no litoral norte gaúcho e está marcado para os dias 2 e 3 de fevereiro. A venda de ingressos começou dia 3 de novembro e por hora thiaguinho, paralamas do sucesso e Gusttavo Lima estão confirmados.