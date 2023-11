Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes se reúnem com diretoria da Aneel nesta segunda – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se reunir na tarde desta segunda-feira, 6, com a diretoria da Aneel e autoridades do setor para cobrar “velocidade nas respostas” após o apagão que atinge a capital paulista e cidades do interior do Estado desde a última sexta-feira, 3. Em conversa com a Jovem Pan, o governador afirmou que as fortes chuvas demonstraram “uma vulnerabilidade imensa” no sistema de energia do Estado. O prefeito Ricardo Nunes também deve participar do encontro.

Passagem da Rafah é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza

A passagem de Rafah entre Egito e a Faixa de Gaza foi reaberta após ficar fechada durante o final de semana. Apenas estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade estão liberados para deixar o enclave palestino. A passagem fronteiriça abriu durante três dias e saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro.

Moradores fazem ‘panelaço’ para comemorar retorno da energia

Moradores da Zona Sul de São Paulo fazem panelaço para comemorar o retorno da energia elétrica. A festa ocorreu após mais de 53 horas no escuro devido ao temporal que atingiu São Paulo na tarde da última sexta. Outros bairros da capital paulista denunciaram mais de 68 horas sem energia elétrica.

Fernando Diniz faz nova convocação para seleção brasileira

Após a conquista histórica da Libertadores pelo Fluminense, o técnico Fernando Diniz faz a convocação da seleção brasileira nesta segunda, às 14h, para os próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As partidas acontecem nos dias 16 e 21 de novembro contra Colômbia e Argentina.