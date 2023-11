Taylor Swift chega a São Paulo para mais três shows no Allianz Parque – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/taylorswift Apresentações em São Paulo acontecem nos dias 24, 25 e 26 de novembro



A cantora Taylor Swift chegou em São Paulo para mais três shows no Allianz Parque, zona oeste da capital. As apresentações acontecem nos dias 24, 25 e 26 de novembro e todas os ingressos estão esgotados.

Bolsa de Buenos Aires sobe 20% após vitória de Milei

A Bolsa de Buenos Aires subiu 20% na primeira abertura depois das eleições que consagrou Javier Milei como novo presidente. A alta é liderada pelas ações da petroleira estatal YPF, uma das empresas que o presidente eleito anunciou que pretende privatizar, no âmbito de uma ampla reforma do Estado.

KLB anuncia documentário sobre turnê

A banda KLB anunciou um documentário sobre a turnê ”20+2 Experience”, que foi encerrada há pouco tempo com sucesso de vendas e público. O documentário será exibido em sessão única no Teatro Bradesco, em São Paulo. A exibição acontece no próximo dia 2 de dezembro, a partir das 15h, e busca trazer uma visão ampla sobre histórias e momentos especiais das duas décadas de sucessos do KLB.

Lula vai lançar programa que cria poupança para alunos de baixa renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou durante a transmissão da live semanal “Conversa com o Presidente” que na próxima semana será lançado o programa que cria uma poupança para alunos de baixa renda não desistirem do Ensino Médio. Segundo o presidente, o objetivo da poupança é evitar a evasão escolar e será liberada após o término do último ano do ensino médio.