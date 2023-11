Taylor Swift se apresenta neste final de semana no Allianz Parque – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/taylorswift Cantora se apresenta no Allianz Parque neste final de semana



A cantora Taylor Swift se apresenta neste final de semana no Allianz Parque. A empresa organizadora, T4F, especificou o que pode ou não ser levado no evento. Após a morte da fã Ana Clara Benevides, mudanças foram feitas para segurança e bem-estar do público. Agora, a água será distribuída gratuitamente em todas as filas de diferentes acessos no entorno do Allianz Parque.

Israel divulga vídeo de preparação para recepção de reféns

As Forças de Defesa de Israel compartilharam nas redes sociais um vídeo que mostra a preparação para recepção dos reféns do Hamas, brinquedos, alimentos, produtos de limpeza e atendimento médico.

Bombardeio a escola da ONU em Gaza mata ao menos 27 pessoas

Ao menos 27 pessoas morreram e 93 ficaram feridas em um bombardeio em um ataque a uma escola da ONU na Faixa de Gaza.