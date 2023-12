Turnê de Taylor Swift registra maior bilheteria da história – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/taylorswift Turnê que começou em março de 2023 já arrecadou US$1,04 bilhão



Segundo o Guinnes World Records, “The Eras Tour”, da cantora Taylor Swift, é oficialmente a turnê musical de maior bilheteria de todos os tempos, tornando-se a primeira a ultrapassar US$1 bilhão em receitas na história. A turnê, que começou em março de 2023 e está prevista para terminar em dezembro de 2024, já arrecadou US$1,04 bilhão, quebrando o recorde que antes era de Elton John.

Sisu terá uma edição por ano a partir de 2024

O Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, terá apenas uma edição a partir de 2024. O MEC informou que o edital do Sisu do próximo ano será publicado ainda nesta semana, trazendo mais detalhes sobre a alteração do programa, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país com base na nota do Enem.

Ataque a base militar no Paquistão deixa ao menos 23 pessoas mortas

Ao menos 23 pessoas morreram em um atentado suicida nesta terça-feira contra uma base militar no Paquistão. O ataque aconteceu durante a noite no distrito de Dera Ismail Khan, perto da fronteira com o Afeganistão, uma região que registrou vários atentados nos últimos meses.

Polícia indica autores de ataques ao Bar Brahma

A Polícia Civil de São Paulo indiciou dois autores do ataque ao Bar Brahma, alvo de pedradas no último domingo, após frequentadores da região reagirem a uma tentativa de furto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os indiciados tinham antecedentes por outros crimes como furto, roubo e homicídio.