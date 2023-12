Turnê do RBD chega ao fim com apresentação no México – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@anahi Anahí faz série de apresentações com o RBD em São Paulo



A Câmara Municipal de São Paulo deve analisar privatização da Sabesp em 2024. Após a privatização da Sabesp ser aprovada na Alesp, agora o processo precisa ser aprovado pelos vereadores dos municípios paulistas para que cerca de 40% recursos com a venda das ações sejam destinados para um fundo em cada cidade.

Pardos superam brancos no Brasil pela primeira vez

Dados divulgados pelo IBGE, apontam que pela primeira vez, o Censo 2022 revela que o maior grupo étnico da população brasileira é o de pessoas pardas. No ano passado, a população brasileira era composta por 92.083.286 pessoas pardas (45,3%), 88.252.121 brancas (43,5%), 20.656.458 pretas (10,2%), 1.694.836 indígenas (0,8%) e 850.130 amarelas (0,4%). Comparando com os resultados do Censo 2010, destaca-se o crescimento de 42,3% da população preta e de 11,9% da população parda, enquanto houve uma diminuição de 3,1% da população branca.

Chega ao fim a turnê ‘Soy Rebelde Tour’ após quatro meses

Depois de quatro meses, chega ao fim a turnê “Soy Rebelde Tour” do RBD. Com mais de 50 shows agendados em estádios e arenas. A sequência de apresentações começou dia 25 de agosto de 2023 e acaba nesta quinta-feiras, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Jack Black expressa desejo de fazer uma sequência de ‘Super Mario Bros’

Jack Black expressou seu desejo de fazer uma sequência de ‘Super Mario Bros’. O filme, como um musical seguindo ‘Coringa 2’. O ator de 54 anos interpretou Bowser e disse que gostaria de interpretar o papel do inimigo de Mario, dublado por Chris Pratt, em um “longa-metragem musical” chamado Bowser ‘s Revenge.