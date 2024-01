Virginia anuncia gravidez do terceiro filho com Zé Felipe – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/virginia Virginia Fonseca postou foto mostrando o bumbum após polêmica com Paola Carosella



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que visa promover a inclusão social e profissional de pessoas em situação de rua. A Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para População em Situação de Rua tem como objetivo principal incentivar a geração de empregos e a contratação dessas pessoas. Para isso, serão criados cursos de capacitação, profissionalização, que serão oferecidos tanto para adolescentes quanto para adultos.

Nordeste é a região com maior número de notas máximas no Enem

O Nordeste foi a região que teve o maior número de estudantes com nota máxima no Enem. Dos 60 alunos que alcançaram a nota máxima, 25 são de estados nordestinos. O Nordeste juntamente com a região Norte tem metade dos estudantes com nota 1.000 na prova.

Virgínia anuncia terceira gravidez do cantor Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou suas redes sociais para anunciar sua terceira gestação com o cantor Zé Felipe. Ela e o cantor sertanejo já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano.

Bafta anuncia lista de indicados à premiação

O Bafta, British Academy Film Awards, mais conhecido como o Oscar britânico anunciou a lista de indicados à premiação deste ano que acontece dia 18 de fevereiro. O famoso filme “Oppenheimer” lidera com 13 indicações, seguido por “Pobres Criaturas”, que tem nove. A grande surpresa foi o filme “Barbie” que recebeu apenas 5 indicações.