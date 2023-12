Zé Neto recebe alta da UTI após sofrer acidente de carro – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Cantor sofreu um acidente de carro na terça-feira, 5, em Minas Gerais.



O cantor Zé Neto recebeu alta da UTI após sofrer um acidente de carro terça-feira à noite, em Minas Gerais. A equipe multidisciplinar do Hospital de Base de Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa. O paciente segue em observação permitindo a alta para o quarto de enfermaria.

Helicóptero de Defesa da Guiana desaparece na região de Essequibo

Um helicóptero da Força de Defesa da Guiana com sete soldados a bordo desapareceu nesta quarta-feira, 6, na região de Essequibo, que é reivindicada pela Venezuela. Segundo fontes do governo e do alto escalão militar, não há suspeitas de que o desaparecimento da aeronave Bell 412 esteja relacionado a um ataque.

Torcida do Palmeiras festeja título do Brasileirão na Academia de Futebol

A manhã desta quinta-feira foi de muita alegria para os torcedores palmeirenses em São Paulo. Após retornarem de Minas Gerais, onde conquistaram o 12º título brasileiro, o elenco foi recebido pelos torcedores na Academia de Futebol, por volta das 5h na Barra Funda. A festa começou após o apito final no Mineirão, após empate com o Cruzeiro por 1 a 1.

Documentário sobre Elis Regina e Tom Jobim busca vaga no Oscar 2024

O filme “Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você” ganha novas sessões nos cinemas de Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 8 e 14 de dezembro, buscando uma vaga no Oscar 2024 na categoria de Melhor Documentário.