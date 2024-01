Zeca Pagodinho se prepara para uma nova turnê – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho O cantor Zeca Pagodinho de 64 anos, se prepara para uma nova fase em sua carreira que completa 40 anos este ano



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas que devem atingir o estado a partir de hoje até domingo. O Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo afirma que há possibilidade de grandes volumes de água se acumularem nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo.

Tábata Amaral vai dar início a pré-campanha à prefeitura de São Paulo

A deputada federal Tábata Amaral vai dar início a pré-campanha à prefeitura de São Paulo no próximo dia 25, aniversário da cidade. Segundo interlocutores da parlamentar, a expectativa é que o apresentador José Luiz Datena, recentemente filiado ao partido e possível candidato a vice na chapa, esteja presente no evento. É esperada a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

Zeca Pagodinho se prepara para uma nova turnê

O cantor Zeca Pagodinho de 64 anos, se prepara para uma nova fase em sua carreira que completa 40 anos este ano. O sambista entrará em turnê e planeja gravar um de seus shows no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. São Paulo também está na lista de Zeca para a turnê, que deve ter início dia 22 de junho.

Matteus vence prova e conquista a liderança no ‘BBB 24’

Na noite de ontem o “BBB 24” conheceu mais um líder, Matteus venceu a prova. O brother disputou a fase final da prova que exigiu sorte e agilidade com Alane e Giovanna Pitel, após duas rodadas eliminatórias, e na fase final, Matteus levou a melhor no quesito habilidade.