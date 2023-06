Cleo Pires se reconhece como demissexual e diz que ficou um ano sem transar

A declaração foi feita durante entrevista ao ‘Quem pode, pod!’, podcast apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank

A atriz Cleo Pires contou durante a gravação do podcast “Quem pode, pod!” que se reconhece como demissexual. Na entrevista, a artista, de 40 anos, relatou que antes de seu casamento com Leandro D’Lucca ficou um ano sem fazer sexo. “Fiquei um ano de saco cheio com a vida de solteira, falei não quero mais ninguém. Fiquei um ano sem transar, por opção. Ficava com pessoas e falava ‘daqui não passa’, não estava a fim. Eu fiquei meio demissexual. Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim”, contou ela. No início da pandemia, em 2020, Cleo e Leandro começaram contato, e um ano depois iniciaram o relacionamento. Demissexualidade é uma orientação sexual em que para se ter atração sexual é preciso ter a existência de laços afetivos.