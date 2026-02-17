Com 68,56% dos votos, Marcelo é eliminado do ‘BBB 26’

Indicado pelo líder, o ‘brother’ disputou o seu primeiro paredão contra Samira e Solange Couto

Reprodução/TV Globo Marcelo entrou no "Big Brother Brasil 26" como integrante do grupo "Pipoca"



Marcelo é o quinto eliminado do BBB 26 desta terça-feira (16) com 68,56% dos votos. Samira veio em seguida com 16,25% e por último Solange Couto com a percentual de 15,19%.

A formação do paredão começou ainda na sexta-feira (13) quando alguns participantes foram sorteados na dinâmica do “Bloco do Paredão”. Mais uma semana como líder, Jonas Sulzbach sorteou a ordem de participação da dinâmica.

Os brothers e sisters escolheram acessórios carnavalescos. Alguns dos objetos tinham “missões”.

Samira escolheu a máscara Duas Caras e precisou ir ao Confessionário para trocar um participante do “VIP” e outro da “Xepa”.

A sister escolheu Ana Paula Renault para o “VIP” e Edilson para “Xepa”.

Leandro, que tinha escolhido a cartola, recebeu o direito a barrar um voto e decidiu barrar Alberto Cowboy.

Já Juliano Floss e Babu Santana pegaram as máscaras verde e de madeira, respectivamente. Em consenso, imunizaram Milena.

Com as escolhas de adereços de palhaço, colar havaiano e chapéu coco, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto deveriam indicar, em consenso, alguém para o paredão. Entretanto, eles não conseguiram chegar em um acordo e os três foram emparedados.

Já Gabriela venceu a “Prova do Anjo” no sábado (14) e imunizou Chaiany.

Jonas Sulzbach indicou Marcelo à berlinda. No confessionário, Jordana e Samira foram as mais votadas.

Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto disputaram a “Prova Bate e Volta” para se livrar do paredão.

Jordana, Alberto Cowboy e Breno, que conseguiram escapar da berlinda.