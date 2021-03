Com Covid-19, Agnaldo Timóteo é intubado no Rio

Internado desde o dia 17 de março, estado de saúde do cantor é considerado grave

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Médicos acreditam que cantor foi infectado no intervalo entre as duas doses da vacina



Internado com Covid-19, o cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, foi intubado na manhã deste sábado, 27, no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, onde está internado desde o dia 17 de março. A informação foi confirmada pela família em um comunicado divulgado nas redes sociais. De acordo com o boletim, o estado de saúde do artista é grave.

“Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura”, diz o texto. Agnaldo já tinha tomado duas doses da vacina contra o coronavírus e os médicos acreditam que ele foi infectado entre a primeira e a segunda dose.