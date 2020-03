Com menos de 24h, Manu aperta o botão e brothers saem do Quarto Branco

Reprodução/TV Globo O ato, no entanto, foi um combinado entre os três



Prior foi escolhido pela vencedora da prova do Anjo, Ivy, para ir ao temido Quarto Branco nesta sexta-feira (6) no Big Brother Brasil 2020. Felipe resolveu levar Manu e Gizelly. Embora o clima estivesse descontraído entre os participantes, Manu apertou o botão vermelho para sair com menos de 24h de prova e agora ela está no paredão.

O ato, no entanto, foi um combinado entre os três. Eles estavam especulando sobre o que aconteceria se pressionassem o botão.

“A vida é assim. Às vezes você tem que fazer algumas escolhas. Vamos embora. Pode ir”, afirmou Prior. “Se eu apertar, você tem chance de estar imune. Se você apertar, você está no Paredão de qualquer maneira”, falou Manu. “Quer que eu aperte?”, questionou o arquiteto.