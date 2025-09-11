Comportamento recente de Britney Spears volta a preocupar amigos e fãs

Cantora publicou um vídeo dançando no banheiro de um restaurante japonês em Los Angeles, durante um encontro que descreveu como ‘horrível’

Quase três anos após o fim de sua tutela de 13 anos, Britney Spears, 43, continua com laços frágeis ou rompidos com grande parte da família. O tema voltou ao centro das atenções depois que a cantora publicou um vídeo dançando no banheiro de um restaurante japonês em Los Angeles, durante um encontro que descreveu como “horrível”. A informação é do jornal britânico “Daily Mail”.

A gravação dividiu opiniões nas redes sociais e reacendeu preocupações de amigos e familiares sobre a saúde e a vida pessoal da artista. Fontes próximas afirmam que Britney passa por um novo período de instabilidade, marcado por publicações em que aparece em uma casa desorganizada, o que tem gerado apreensão sobre seu bem-estar. Apesar disso, não há expectativa de uma nova intervenção, já que pessoas próximas temem repetir a polêmica experiência da tutela comandada pelo pai, Jamie Spears.

O relacionamento de Britney com o pai é descrito como “inexistente” e sem chance de reconciliação. Jamie, que em 2023 passou por uma amputação de perna, teria aceitado o distanciamento. A ligação com a mãe, Lynne, é considerada “frágil”, marcada por períodos de aproximação e afastamento.

Já com a irmã Jamie Lynn, a relação tem sinais de melhora após brigas públicas, incluindo o lançamento de um livro de memórias em 2022. As duas voltaram a se falar por chamadas de vídeo e planejam se encontrar em breve. O irmão Bryan é apontado como o parente mais próximo, tendo inclusive morado com a cantora após a separação dela do ator Sam Asghari.

Solteira desde o fim do namoro com Paul Soliz, Britney tem usado redes sociais e até aplicativos de relacionamento para conhecer pessoas. Segundo fontes, amigos se preocupam com as intenções de homens que se aproximam da artista, levantando dúvidas sobre se seriam movidos por interesse ou afeto genuíno.

Em meio às dificuldades, a popstar tem retomado o contato com os filhos Sean Preston, 19, e Jayden James, 18, que vivem no Havaí com o pai, Kevin Federline. Jayden já visitou a mãe em Los Angeles em 2024 e, segundo pessoas próximas, está aberto a reconstruir a relação. A cantora vê esse processo como “curativo” e tem esperança de que Preston também se reaproxime em breve.

Veja o vídeo que Britney postou do encontro

