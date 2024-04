Corpo de Bombeiros recomenda cancelamento de show de Roberto Carlos no Pacaembu marcado para esta sexta

Empresa afirmou que o evento será realizado no Mercado Pago Hall, no subsolo do edifício Multifuncional, com capacidade para 3.000 participantes

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial apresentação foi programada para o dia do aniversário do 'Rei', que completa 83 anos, marcando a reinauguração do Mercado Livre Arena Pacaembu



O Corpo de Bombeiros de São Paulo recomendou o cancelamento do show de Roberto Carlos marcado para esta sexta-feira (19) no estádio do Pacaembu. A apresentação foi programada para o dia do aniversário do ‘Rei’, que completa 83 anos, marcando a reinauguração do Mercado Livre Arena Pacaembu, nome que o local ganhou após a reforma. Mas um ofício assinado pelo coronel Alexandre Merlin, remetido à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), na manhã da quinta (18), aponta que o evento é irregular porque o estádio não conta com não possui licença do Corpo de Bombeiros e que não foram adotadas as medidas de segurança contra incêndio. O documento protocolado na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento aponta 18 irregularidades relacionadas à segurança contra incêndios. O show está programado para acontecer no subsolo da arena do antigo estádio, concedido para a Concessionária Allegra Pacaembu. Apesar das obras em andamento, o local já conta com estrutura para a apresentação. A empresa afirmou que o evento será realizado no Mercado Pago Hall, no subsolo do edifício Multifuncional, com capacidade para 3.000 participantes. A Concessionária Allegra garantiu que o local possui todas as condições necessárias para receber o público com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes.

A organização planeja realizar 80 eventos por ano na arena e escolheu iniciar com Roberto Carlos para comemorar os 83 anos do artista e os 20 anos do primeiro show que ele fez no local, em 2004. Apesar da polêmica em torno da autorização do Corpo de Bombeiros, a expectativa é de que o evento seja um sucesso e marque o início das atividades na Mercado Livre Arena Pacaembu.

