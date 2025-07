Corpo de Preta Gil será cremado após velório aberto ao público no Rio

Anúncio oficial da cerimônia foi feito pelas redes sociais da família; velório acontecerá na próxima sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será aberto ao público

Reprodução/Instagram @pretagil Preta Gil tinha desejo de ser cremada, segundo família



O velório de Preta Gil será realizado na próxima sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade, das 9h às 13h. A cerimônia será aberta ao público e marca a despedida da cantora, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde fazia tratamento contra o câncer. A assessoria da família informou que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.

Apesar de uma entrevista antiga em que Preta Gil mencionava com bom humor o desejo de ter uma despedida com clima de micareta, com trio elétrico e música, a cerimônia seguirá um formato tradicional, sem apresentações musicais, segundo informações da assessoria.

O anúncio oficial da cerimônia foi feito nas redes sociais da família, com a mensagem: “Celebraremos sua vida, arte e legado”, acompanhando os detalhes do evento. O local escolhido para o velório, o Theatro Municipal, é um dos mais emblemáticos pontos culturais da capital fluminense e foi um pedido da própria artista.

Leia a nota do local de cremação de Preta Gil

O Crematório e Cemitério da Penitência informa que, após o velório de Preta Maria Gil Gadelha Moreira no Theatro Municipal do Rio, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do nosso cemitério por volta das 15h, onde ocorrerá uma cerimônia de despedida exclusiva para familiares e amigos próximos até às 17h. Após esse momento, o corpo de Preta Gil será encaminhado para cremação.

Nossa solidariedade à família e amigos de Preta que mostrou a todos a alegria de viver.

Publicação da família de Preta Gil sobre velório

