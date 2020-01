Corujão: CBLoL 2020 e uma entrevista com Samir Duarte

Na última quinta-feira, 23 de janeiro, o Corujão na Pan recebeu o apresentador do podcast ‘Um Milkshake Chamado Wanda’, Samir Duarte. Sob o comando de Magalzão e com a participação mais do que especial de Felpy, Diana e Colosimus, a atração comentou sobre a expectativa para o primeiro split do Campeonato Brasileiro de League of Legends, além de tudo que circunda o cenário geek e gamer.

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) retorna sábado (25), às 13h. O torneio organizado pela desenvolvedora Riot Games reúne as oito melhores equipes de League of Legends (LoL) do Brasil. A primeira partida vai reunir de cara dois favoritos para esta temporada: Flamengo e paIN Gaming. As equipes disputarão R$ 200 mil em prêmios.

“Flamengo e paIN são, sem dúvida, os dois times para se ficar de olho no CBLoL desse ano. Não poderíamos iniciar o campeonato de uma forma melhor que essa. São as duas maiores equipes, as duas maiores torcidas do League of Legends brasileiro. Para começar um CBLoL com todo o hype que tem, com as mudanças todas que serão feitas, tem que ser com as duas maiores”, afirmou Colosimus ao iniciar o programa.

A temporada contará com oito equipes na disputa: Flamengo, paiN Gaming, Prodigy Esports, Vivo Keyd, INTZ, Redemption, FURIA Uppercut e KaBuM. ‘Não só a volta do BRTT para a paiN, como também o Kami voltando a competir, mesmo que seja improvável que comece jogando, são atrativos absurdos’, complementou Felpy.

O torneio terá suas partidas transmitidas ao vivo nos canais da Riot Games na Twitch TV e no YouTube. Os jogos serão realizados sempre aos sábados e domingos, a partir das 13h00. O campeão da etapa ganha vaga para o Mid-Season Invitational 2020.

Além de uma análise completa sobre o CBLoL, o programa entrevistou Samir Duarte que, contou sobre o começo de carreira, sua paixão por jogos e é claro, não poderia deixar de falar a respeito do podcast ‘Um Milkshake Chamado Wanda’, parte integrante do Papelpop.

Assista!

Tudo isso e muito mais, você encontra no décimo quarto episódio do Corujão! Lembrando que, o Corujão na Pan, vai ao ar todas às quintas-feiras, às 21h, pela rádio Jovem Pan, pelo YouTube da BBL e no Facebook do CorujãoNaPan (/corujaonajp).