Corujão da Pan em seu ano de estreia

Em 2019, estreou o Corujão da Pan – atração dedicada aos amantes da cultura gamer e geek. O formato, com periodicidade semanal, é comandado pelos influenciadores Hads, Felpy, Diana Zambrozuski e Magalzão, que recebem convidados pra lá de especiais.

Durante os últimos meses passaram pelo Corujão convidados, como: Maurício Meirelles, iBugou, Matheus Ueta, Weedzão, Daniels, Bida, GuizaO, Murillo Show, Camilota XP, Beto Estrada, Gustavo Pelota, Thaiga, Docil, Nicolino e Calango.

O Corujão é resultado de uma parceria entre a Jovem Pan e a BBL, empresa brasileira de entretenimento especializada em e-sports, e foi criado para atualizar o público de maneira descontraída e divertida com as principais novidades e curiosidades da cultura pop e do universo gamer. Uma das características mais positivas do programa, para a organização, é a possibilidade de interatividade ao vivo com os espectadores.

Ao longo de 2019, onze programas foram apresentados. Em 2020, o programa estará repleto de novidades. Aguardem!

Que tal conferir os melhores momentos em um compilado que foi ao ar na última quinta-feira, 02 de janeiro, acessando o YouTube da BBL?

O Corujão da Pan vai ao ar toda quinta-feira, à partir das 21h, na frequência 100,9 MHz em São Paulo (rádio Jovem Pan), no canal do YouTube da BBL e no Facebook do Corujão (CorujaoNaPan). Para interagir, use a hashtag #CorujaoNaPan!