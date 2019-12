Corujão discute a década de League of Legends e os melhores games de 2019

BBL

Na última quinta-feira (19), o Corujão na Pan recebeu os apresentadores Bianca Thaiga e Gustavo Docil para falar sobre League of Legends. A atração e sua relevante bancada (Hads, Felpy e Magalzão), seguiram com a retrospectiva do ano de 2019, explorando o momento de LOL e tudo que envolveu o cenário geek e gamer.

League of Legends (LoL) completou uma década de lançamento em 2019. Lançado em 27 de outubro de 2009, o jogo disponível para download em computadores se consagrou como um dos mais populares no mundo. O game acumula milhares de jogadores, tem um universo de homenagens e referências próprias, promove campeonatos de esports com prêmios milionários e já bateu diversos recordes de audiência.

“Dez anos de League of Legends. Eu fiz parte desses 10 anos, parte jogando, parte trabalhando. A pergunta que eu mais gosto de fazer para as pessoas que jogam jogam LoL é ‘qual foi campeão que tinha acabado de sair quando você começou a jogar?’. O legal de LoL, mesmo quem não joga hoje, já teve algum tipo de contato o jogo. Seja com a história, com alguém conhecido jogando. Tenho um monte de histórias para contar”, contou Docil para Hads na pergunta que abriu a atração.

