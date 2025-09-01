Jovem Pan > Entretenimento > Cultura > Masp amplia horários de visitação da exposição de Monet na última semana

Masp amplia horários de visitação da exposição de Monet na última semana

Iniciativa visa proporcionar mais oportunidades para que o público possa apreciar as obras do artista

  • Por da Redação
  • 01/09/2025 17h13
Divulgação exposição monet Exposição "A Ecologia de Monet" está no Masp

A exposição “A Ecologia de Monet“, que está em exibição no Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde o mês de maio, se aproxima de seu encerramento. Composta por 32 obras do renomado artista impressionista, a mostra inclui diversas peças que nunca foram vistas no hemisfério sul, atraindo a atenção de amantes da arte e curiosos. Durante o mês de agosto, a mostra alcançou um marco significativo, recebendo mais de 410 mil visitantes, o que a tornou a mais frequentada da história do Masp. Esse sucesso reflete o crescente interesse do público por exposições de arte de qualidade e a relevância do trabalho de Monet.

Para celebrar a última semana da exposição, o Masp decidiu estender seu horário de funcionamento, permitindo que os visitantes tenham acesso gratuito até a meia-noite. Essa iniciativa visa proporcionar mais oportunidades para que o público possa apreciar as obras do artista. Os horários de visitação para os últimos dias da mostra são variados. Na terça-feira, dia 2, o museu estará aberto das 10h até a meia-noite, com entrada permitida até as 23h.

Na quarta-feira (3), o horário será das 10h às 18h. Já na quinta, sexta e sábado, dias 4, 5 e 6, o funcionamento será novamente das 10h até a meia-noite, com ingressos gratuitos disponíveis entre 18h e 23h. É importante ressaltar que os ingressos devem ser reservados previamente através do site do museu, garantindo assim a entrada dos visitantes. Essa medida é essencial para organizar o fluxo de pessoas e proporcionar uma experiência mais agradável a todos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

