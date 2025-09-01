Masp amplia horários de visitação da exposição de Monet na última semana

Iniciativa visa proporcionar mais oportunidades para que o público possa apreciar as obras do artista

Divulgação Exposição "A Ecologia de Monet" está no Masp



A exposição “A Ecologia de Monet“, que está em exibição no Museu de Arte de São Paulo (Masp) desde o mês de maio, se aproxima de seu encerramento. Composta por 32 obras do renomado artista impressionista, a mostra inclui diversas peças que nunca foram vistas no hemisfério sul, atraindo a atenção de amantes da arte e curiosos. Durante o mês de agosto, a mostra alcançou um marco significativo, recebendo mais de 410 mil visitantes, o que a tornou a mais frequentada da história do Masp. Esse sucesso reflete o crescente interesse do público por exposições de arte de qualidade e a relevância do trabalho de Monet.

Para celebrar a última semana da exposição, o Masp decidiu estender seu horário de funcionamento, permitindo que os visitantes tenham acesso gratuito até a meia-noite. Essa iniciativa visa proporcionar mais oportunidades para que o público possa apreciar as obras do artista. Os horários de visitação para os últimos dias da mostra são variados. Na terça-feira, dia 2, o museu estará aberto das 10h até a meia-noite, com entrada permitida até as 23h.

Na quarta-feira (3), o horário será das 10h às 18h. Já na quinta, sexta e sábado, dias 4, 5 e 6, o funcionamento será novamente das 10h até a meia-noite, com ingressos gratuitos disponíveis entre 18h e 23h. É importante ressaltar que os ingressos devem ser reservados previamente através do site do museu, garantindo assim a entrada dos visitantes. Essa medida é essencial para organizar o fluxo de pessoas e proporcionar uma experiência mais agradável a todos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA