Morre Bob Wilson, lenda do teatro e da ópera, aos 83 anos

Reprodução / Instagram / @bobwilson Segundo o comunicado das redes sociais do artista, a causa da morte foi uma 'doença breve, mas aguda'



O diretor de teatro Bob Wilson morreu nesta quinta-feira (31), aos 83 anos, em Nova York. A informação foi divulgada no site do artista. Segundo o comunicado, a causa da morte foi uma “doença breve, mas aguda”. A natureza da enfermidade, no entanto, não foi revelada. “Enquanto enfrentava seu diagnóstico com olhos abertos e determinação, ele ainda sentia a necessidade de continuar trabalhando e criando até o fim. Suas obras para o palco, no papel, esculturas e retratos em vídeo, assim como o Watermill Center, permanecerão como o legado artístico de Robert Wilson”, afirmou a nota publicado em seu site.

Ao longo das últimas décadas, o diretor se estabeleceu como uma das mentes criativas mais importantes do teatro mundial. Além da direção teatral, Wilson também atuava como arquiteto, iluminador, pintor, escultor e dramaturgo. O estilo minimalista, mas extremamente impactante, marcou a carreira do diretor. Famoso por seu perfeccionismo, Wilson também se destacava por ser o autor da cenografia e dos desenhos de luz de seus espetáculos.

Com montagens pouco convencionais, o artista ficou conhecido por adaptar textos de autores como William Shakespeare, Samuel Beckett, Bertolt Brecht e Umberto Eco. A sua trajetória teatral também foi marcada por colaborações com artistas do mundo da música, como Lou Reed, David Byrne, Tom Waits e Philip Glass. No mundo da ópera, Wilson se destacou por adaptar as composições de Richard Wagner.

Um pouco da trajetória do diretor

Wilson nasceu no Texas, nos Estados Unidos, em 1941, e se formou arquiteto em sua juventude. Sua vocação, no entanto, sempre esteve no teatro. Em 1960, se mudou para Nova York e passou a tentar a vida como diretor teatral. Mais de uma década depois, alcançou sucesso internacional ao montar a ópera Einstein on the Beach em 1975, uma colaboração com o compositor Philip Glass.

Em 1992, fundou o The Watermill Center – um centro artístico em Nova York que se define como um “laboratório de artes e humanidades que oferece ao mundo tempo, espaço e liberdade para criar e inspirar”. Ao longo de sua trajetória, Wilson fez inúmeras visitas ao Brasil e apresentou diversas peças suas ao público nacional, como a ópera “A Vida e Época de Dave Clarke”. O diretor também trouxe montagens suas para o Brasil, como “A Última Gravação de Krapp”, de Beckett, “Ópera dos Três Vinténs”, de Brecht, e “Lulu”, de Frank Wedekind e Lou Reed.

Em 2016, criou o espetáculo “Garrincha: Uma ópera das ruas” em São Paulo. O musical, dirigido por Wilson, era inspirado na vida do lendário jogador de futebol do Brasil e foi baseado na biografia escrita por Ruy Castro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos