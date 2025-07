Semana do Rock 2025 reúne lendas do punk e novas apostas do indie em shows gratuitos por São Paulo

Com mais de 20 apresentações espalhadas por todas as regiões, evento celebra 40 anos do punk nacional, revela novos nomes da cena alternativa e ocupa praças e centros culturais com muita distorção, atitude e energia

São Paulo vai vibrar no compasso das guitarras distorcidas e da urgência sonora entre os dias 7 e 13 de julho, com a Semana do Rock 2025. A programação gratuita promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa reúne 24 shows, atravessando todas as zonas da cidade — do Itaim Paulista ao Butantã, da Zona Norte ao Centro — em uma verdadeira celebração da música como expressão urbana e política.

A curadoria aposta no encontro de duas gerações fundamentais do rock nacional: os pioneiros do punk e hardcore que moldaram a cena brasileira desde os anos 80 e os novos representantes do indie e do alternativo, que expandem os horizontes do gênero em 2025. Em um mesmo palco, convivem influência histórica e pulsação contemporânea.

O pontapé inicial aconteceu nesta segunda-feira (7), na Casa de Cultura Itaim Paulista, com a banda afro punk Punho de Mahin, seguida dos veteranos Inocentes, símbolos da explosão punk paulistana. Nesta terça (8), o Centro Cultural da Juventude recebe o retorno barulhento de LixoMania e Cólera, enquanto o icônico Ariel O Invasor assume os toca-discos nos intervalos.

O feriado do dia 9 será marcado por um line-up com DNA punk feminino e suburbano: As Prepotentes, Statues On Fire, 365 e The Mönic se apresentam na Casa de Cultura Butantã. Já na Casa de Cultura M’Boi Mirim, nomes como Hateen e Gritando HC agitam a quinta-feira com peso, velocidade e emoção.

No coração de São Paulo, a Praça do Patriarca será ocupada por três expoentes da nova geração: a irreverente Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, os populares O Grilo e os melancólicos e sofisticados Terno Rei, que seguem na turnê do álbum Nenhuma Estrela.

O sábado (12) será um dos pontos altos da programação. Além dos sets de DJ Andreia Ultrachick, a tarde e noite na Praça do Patriarca contará com os visceralmente intensos GarageFuzz, Pense e o show comemorativo de 40 anos do disco “O Concreto Já Rachou”, da mítica Plebe Rude. Paralelamente, o Tendal da Lapa será palco da fúria controlada do Arize e da potência sonora de Ratos de Porão, lenda máxima do punk/hardcore brasileiro.

O encerramento, no domingo, também no Tendal da Lapa, apresenta Contra o Céu e O Inimigo, e ainda traz a estreia no Brasil da banda argentina Eterna Inocência, que celebra seus 30 anos de trajetória punk ao lado da brasileira Dead Fish, com o lançamento do single colaborativo “Contra Todos”.

Muito mais do que shows, a Semana do Rock 2025 é uma convocação à rua, à escuta e ao encontro. Um convite para ocupar os espaços públicos ao som de guitarras, baterias aceleradas e gritos que ecoam resistência, liberdade e transformação.

Serviço:

Atração: Semana do Rock 2025

Data: Entre os dias 7 e 13 de julho



Locais:

Casa de Cultura Itaim Paulista – R. Monte Camberela, 490 – Vila Silva Teles

Centro Cultural da Juventude – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Casa de Cultura Butantã – Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

Casa de Cultura M’boi Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/nº – Piraporinha

Praça do Patriarca – Centro Histórico de São Paulo

Centro Cultural Tendal da Lapa – R. Guaicurus, 1100 – Água Branca

Ingresso: Grátis (sem necessidade de retirada de ingressos)

Confira a programação completa confirmada:

8 de julho

Centro Cultural da Juventude

17h Ariel o invasor (DJ nos Intervalos)

18h30 LixoMania

20h30 Cólera

9 de julho

Casa de Cultura Butantã

14h Prepotentes

16h Statues On Fire

18h 365

20h The Mönic

10 de julho

Casa de Cultura M’boi Mirim

18h Hateen

20h Gritando HC

11 de julho

Praça do Patriarca

17h30 Mongobeat (DJ nos Intervalos)

17h30 Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

19h30 O Grilo

21h30 Terno Rei

12 de julho

Praça do Patriarca

12h30 DJ Andreia Ultrachick (DJ nos Intervalos)

15h GarageFuzz

17h Pense

19h Plebe Rude

Centro Cultural Tendal da Lapa

14h e 17h Smash’it Up e Ariel Invasor

16h Arize

19h Ratos de Porão

13 de julho

Centro Cultural Tendal da Lapa

16h Contra o Céu

17h O Inimigo

18h Eterna Inocência (Argentina)