Valter Hugo Mãe é confirmado em mesa extra da Flip 2025

Escritor português estará no Auditório da Matriz no dia 1º de agosto, às 13h30, para discutir o alcance de sua obra e a produção do filme inspirado em ‘O Filho de Mil Homens’, que será lançado pela Netflix

Divulgação/Rita Rocha Valter Hugo Mãe é vencedor de alguns dos mais importantes prêmios da literatura lusófona, como o prêmio Oceanos e o Prêmio José Saramago



O escritor português Valter Hugo Mãe, autor de livros como “A Máquina de Fazer Espanhóis” (Biblioteca Azul, 2010) e “O Filho de Mil Homens” (Biblioteca Azul, 2011), acaba de ser confirmado na 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que ocorre entre os dias 30 de julho e 3 de agosto na cidade histórica.

A participação do autor foi anunciada como uma mesa extra, já que a programação completa foi divulgada em 24 de junho. Hugo Mãe estará no Auditório da Matriz no dia 1º de agosto, às 13h30, para discutir o alcance de sua obra e a produção do filme inspirado em “O Filho de Mil Homens”, que será lançad pela Netflix.

Os ingressos para a mesa extra começam a ser vendidos na quinta-feira, 17 de julho, no site da Flip. As atrações do programa principal também são transmitidas ao vivo no Auditório da Praça, no Centro Histórico de Paraty, no canal do YouTube da Flip. É a primeira vez do escritor na Flip desde 2011.

Além do programa principal, ele participará de uma mesa no espaço Esquina piauí + Netflix, parte da programação paralela, com o diretor e roteirista Daniel Rezende, responsável pela adaptação de” O Filho de Mil Homens”, e Higia Ikeda, diretora de filmes da Netflix Brasil.

Valter Hugo Mãe é vencedor de alguns dos mais importantes prêmios da literatura lusófona, como o prêmio Oceanos e o Prêmio José Saramago. Ele também é autor de contos, poesia e livros de literatura infantil. Seu romance mais recente é Deus na Escuridão (Biblioteca Azul, 2024).

23ª Flip – mesa extra – Escritor de dois mundos



Data: Sexta-feira, 1º ago, 13h30

Mediação: Walter Porto

Ingressos: a partir de 17 de julho no site da Flip

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos