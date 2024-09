Deolane Bezerra tem prisão domiciliar revogada após descumprir medidas cautelares

O descumprimento da decisão judicial por Deolane Bezerra aconteceu na segunda (9) logo após ser solta e falar diante de jornalistas que considerava a prisão ‘criminosa’ e por postagens nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra Deolane está sob investigação por suposto envolvimento em uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro



A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve prisão domiciliar revogada pela Justiça nesta terça-feira (10) após ter sido solta da Colônia Penal Feminina do Recife com tornolezeira eletrônica na segunda-feira (9). Deolane foi informada da revogação ao chegar no início da tarde de hoje ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, inicialmente para assinar os termos da prisão. A justificativa foi o fato de Deolane ter descumprido duas das medidas cautelares impostas pelo judiciário. Pelas regras determinadas pelo TJPE, a influenciadora não podia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação.

Deolane está sob investigação por suposto envolvimento em uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, com movimentações que podem chegar a quase R$ 3 bilhões. A Justiça determinou que ela não deve ter contato com outros envolvidos no caso e deve permanecer em um endereço fixo, ficar em casa, incluindo os fins de semana. A influencer segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro. Inicialmente, a Polícia Civil de Pernambuco informou a influenciadora seguiria para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado. No presídio, a mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa, após ter o pedido de habeas corpus negado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A revogação da prisão domiciliar foi comunicada a Deolane, no início da tarde, na 12ª Vara Criminal. Deolane havia sido beneficiada pelo artigo 318A do Código de Processo Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. A empresária é mãe de uma menina de 8 anos.

O descumprimento da decisão judicial por Deolane Bezerra aconteceu logo após ela deixar a Colônia Penal Feminina. Ela falou que considerava a prisão “criminosa” diante de jornalistas e de pessoas que a aguardavam do lado de fora. “Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. (…) Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”. Após a declaração, ela foi carregada nos braços até o carro, por pessoas que esperavam sua saída da prisão. Pouco tempo depois do pronunciamento, a conta da advogada no Instagram publicou uma foto dela, na qual aparece com uma espécie de fita na boca, formando um “X” no centro, com a legenda “Carta aberta…”.

Saiba mais sobre a Operação Integration

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) uma operação de grande envergadura contra uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de Integration, resultou na prisão de Deolane Bezerra, uma influenciadora digital bastante conhecida, e sua mãe. Deolane, que é natural de Vitória de Santo Antão, estava em Recife visitando a família quando foi detida.

A operação investiga a atuação do grupo desde 2023. Deolane Bezerra e sua mãe foram levadas ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado no bairro de Afogados, na zona oeste de Recife. A influenciadora está prestando depoimento às autoridades, enquanto a operação continua em andamento.

Além das prisões de Deolane e sua mãe, a polícia cumpriu 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO). A operação não se limitou apenas às prisões. A polícia também decretou o sequestro de diversos bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, pertencentes aos membros da organização criminosa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira