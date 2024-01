Diretora e atriz principal de ‘Barbie’ não foram indicadas ao Oscar – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A diretora Greta Gerwig e a atriz Margot Robbie, de “Barbie”, não foram indicadas nas categorias “melhor direção” e “melhor atriz” no Oscar 2024. Greta perdeu o posto para a francesa Justine Triet, que dirigiu o filme “Anatomia de uma Queda”. Apesar de não ter sido indicado em duas das principais categorias do Oscar, “Barbie” recebeu oito indicações.

Ricardo Lewandowski realiza primeiro encontro com Flávio Dino



O novo ministro da justiça, Ricardo Lewandowski terá seu primeiro encontro com seu antecessor, Flávio Dino para discutir a transição da pasta. A posse do ministro aposentado do STF está marcada para 1º de fevereiro. Lewandowski já está formando sua equipe e convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, área que ele considera prioritária.

FPF confirmou o local da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior



A Federação Paulista de Futebol confirmou que a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será na Neo Química Arena, Zona Leste de São Paulo. A decisão acontecerá na quinta-feira, dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo, e será disputada por Corinthians e Cruzeiro e acontecerá às 15h30.

Mais um caso de assédio a cantora Taylor Swift



Um homem de 33 anos foi preso em Nova York, sob a acusação de assédio e perseguição a cantora Taylor Swift. O suspeito foi detido em frente ao prédio onde a artista mora após assediar moradores da região. De acordo com o comunicado da polícia de Nova York, Taylor não estava no prédio durante o ocorrido.