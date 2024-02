Disney anuncia data de ‘Moana 2’– Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A Disney anunciou de forma surpreendente um teaser com data de estreia para o filme “Moana 2”. Com apenas 16 segundos, o estúdio anunciou que a segunda parte da história lançada em 2017 chegará no dia 27 de novembro.

Policial militar é morto em Santos

Um confronto a tiros em Santos, no litoral de São Paulo, deixou dois policiais baleados nesta quarta-feira. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Santos, onde receberam atendimento imediato, um deles, o cabo da PM não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser atingido por um tiro no abdômen. O outro policial, um sargento, foi baleado no braço. Eles faziam parte do 2º Batalhão de Ações Especiais.

Corinthians perde mais uma e Santos dispara na liderança do Paulistão

O Santos emplacou mais uma vitória no campeonato paulista, desta vez no clássico alvinegro contra o Corinthians na Vila Belmiro. Sob os olhares do ídolo Neymar, convidado para assistir a partida no camarote, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol único de João Schmidt.

EUA afirmam ter matado o líder do Hezbollah

Os Estados Unidos afirmaram ter matado o líder da milícia pró-iraniana Kataib Hezbollah durante um bombardeio no leste de Bagdá. A informação foi confirmada pelo Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom). O nome do comandante não foi divulgado, mas a Centcom diz que ele era “diretamente responsável” pelo planejamento dos ataques do Kataib Hezbollah contra soldados americanos no Oriente Médio.