Durante show em SP, Ivete Sangalo anuncia cirurgia para este domingo



A cantora Ivete Sangalo revelou, durante uma apresentação, em São Paulo, no sábado, 28, que teria de passar por uma cirurgia e seria já neste domingo, 1º de março. A intervenção foi anunciada após a cantora ter sofrido um mal-estar e desmaiado, na quarta-feira, 25, em sua mansão, em Salvador (BA). Ela sofreu dois cortes no rosto e precisou ser internada.

Ivete Sangalo não revelou qual o motivo da cirurgia, nem o local onde seria realizada.

A assessoria de Ivete informou que apenas a cantora falaria a respeito em suas redes sociais “quando for pertinente”.

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. “Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro.”

Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu.

Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte.

“Estou ótima, já tive alta. Os médicos chegaram à conclusão que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar”, explicou a artista.

