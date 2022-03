Eliminados do BBB 22 voltam ao reality para dinâmica nova nesta semana

Ex-brothers terão ‘missão importante’ para o futuro do jogo na quinta-feira, dia de prova do líder

Reprodução / Globo Eliminados voltarão ao programa para dinâmica nova



Repescagem? Por enquanto, não, mas os eliminados do Big Brother Brasil 22 vão voltar ao reality show nesta semana para uma dinâmica nova. A Globo anunciou nesta terça-feira, 15, que Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado desta noite vão encontrar Tadeu Schmidt no estúdio e terão uma “missão importante para o futuro do jogo”. A emissora, no entanto, resolveu manter o mistério. Os detalhes sobre a dinâmica com os ex-brothers só serão divulgados pelo apresentador na quinta-feira, dia de prova do líder. Thiago Abravanel, que desistiu do programa, e Maria, que foi desclassificada, não vão participar. Boninho, diretor do reality, publicou um vídeo no Instagram e fez suspense sobre a “missão” dos eliminados. “O que será que vai acontecer? Uma coisa eu posso falar para vocês: nem eles sabem”, disse.