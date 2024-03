Elis Regina tem voz restaurada em versão inédita de ‘Para Lennon e McCartney’ produzida pelo filho

João Marcello Bôscoli produziu e comandou a gravação de novo arranjo para a canção, acompanhando vocais encontrados em arquivo de estúdio da cantora que morreu em 1982, aos 36 anos

SIDNEY CORRALLO/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/1981 Brasil, São Paulo, SP. 14/07/1981. Cantora Elis Regina durante show. Conhecida por sua presença de palco, sua voz e sua personalidade, Elis Regina é considerada por muitos críticos, comentadores e outros músicos a melhor cantora brasileira de todos os tempos. Com os sucessos de Falso Brilhante e Transversal do Tempo, ela inovou os espetáculos musicais no país e era capaz de demonstrar emoções tão contrárias, como a melancolia e a felicidade, numa mesma apresentação ou numa mesma música. Elis Regina morreu precocemente em 1982, com apenas 36 anos, deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Embora haja controvérsias e contestações, os exames comprovaram que havia morrido por conta de altas doses de cocaína e bebidas alcoólicas, e o fato chocou profundamente o país na época



O produtor João Marcelo Bôscoli, filho da cantora Elis Regina, mostrou em seu perfil no Instagram o trecho de uma versão inédita da música ‘Para Lennon e McCartney’, cantada pela mãe. Elis, que faria 75 anos no último domingo, 17 – a cantora morreu em 1982, aos 36 anos – teve sua voz restaurada e remasterizada na canção composta por Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges e que ficou famosa na interpretação de Milton Nascimento. Em vídeo, Bôscoli mostrou bastidores da gravação e detalhes do novo arranjo, gravado especialmente para acompanhar a voz encontrada em arquivos de estúdio recuperados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Clicando abaixo é possível ouvir o trecho: