Em entrevista ao Pânico, Tiago Leifert dá dicas para próximos participantes do ‘BBB’

Apresentador revelou se equipe do reality show exigia controle de comportamento e postagens prévias nas redes sociais

Reprodução/Pânico Tiago Leifert foi o convidado do programa Pânico desta segunda-feira, 25



Nesta segunda-feira, 25, o programa Pânico recebeu o jornalista Tiago Leifert. Ex-apresentador do “Big Brother Brasil”, ele esclareceu se o reality show realiza consultas prévias aos conteúdos postados por participantes, em busca de evitar o cancelamento de internautas. “A gente nunca falou nada para eles, tanto que eles entram e as pessoas vão vasculhar o Twitter. Os caras, às vezes, já entram cancelados lá. A gente nunca falou nada. Cada um faz o que quer. É problema deles, são adultos, a responsabilidade é deles”, disse. Leifert aproveitou a emenda e deu uma dica para futuros participantes do programa. “A gente nunca falou: ‘Apague sua conta do Twitter antes de entrar’. Aliás, se você for se inscrever, eu dou essa dica: apague sua conta do Twitter antes de entrar.”

Questionado sobre quais eram seus participantes favoritos das edições que comandou, o ex-gloal afirmou que torcia para que o jogo fosse permanentemente movimentando e citou Manu Gavassi, Felipe Prior e Gil do Vigor. “Eu torço para que o Big Brother chegue vivo na final. Torço para que os paredões sejam disputados, as provas sejam disputadas, os protagonistas apareçam e sobrevivam o maior tempo possível”, afirmou. “Tinham várias pessoas que eu gostava porque elas faziam o jogo andar, elas nos ajudavam. O Prior foi um cara muito importante, a Manu foi muito importante. Gil foi muito importante. Não ganhou, mas fazia as coisas andarem, fazia as coisas acontecer.”

Confira na íntegra a entrevista com Tiago Leifert: