Em estado grave, Gabi Brandt é internada com infecção no rim

Influenciadora foi diagnosticada com quadro agudo de pielonefrite; nas redes sociais, sua equipe atualizou o estado de saúde: ‘continuem orando e enviando boas energias para sua breve recuperação’

Reprodução/Instagram @gabibrandt Gabi Brandt está hospitalizada desde a madrugada deste sábado, 3, na clínica São Vicente



A influenciadora Gabi Brandt foi internada na madrugada deste sábado, 3, com um quadro grave de pielonefrite, uma infecção no rim. Em nota oficial, sua equipe atualizou o estado de saúde neste domingo, 4. “A assessoria da Gabi Brandt confirma, por meio deste comunicado, que a influenciadora encontra-se internada desde a madrugada do dia 3 de abril, na Clínica São Vicente, onde segue contando com os cuidados médicos para realização de exames e tratamento de um quadro grave de pielonefrite. Agradecemos a preocupação, carinho e torcida dos fãs, parceiros, amigos e familiares e pedimos que continuem orando e enviando boas energias para sua breve recuperação. Seguiremos atualizando-os sobre seu estado de saúde e pedimos a colaboração de vocês para que não disseminem informações inverídicas ou divergentes dos fatos apresentados por este canal”, registrou o comunicado.

Mesmo hospitalizada, Gabi Brandt usou suas redes sociais para informar os fãs, falar sobre os filhos e desejar um bom domingo de Páscoa. “Estou passando dias difíceis e o que mais dói e a saudade que sinto dos meus pequenos! Hoje o Davi ficou meio tristinho durante o dia, parece que ele sente. Mas apesar das consequências, hoje é motivo de alegria e eu não podia deixar de passar aqui para desejar feliz Páscoa para vocês! E lembrar do real motivo de celebração: Ele vive e voltará! É de Deus que vem minha força”, publicou no Instagram.