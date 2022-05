Em show, Gustavo Mioto expulsa rapaz após agressão contra mulher

Artista interrompeu a apresentação e afirmou que somente voltaria a cantar após a saída do suposto agressor

Reprodução/Instagram/gustavopmioto Gustavo Mioto interrompeu sua apresentação em Franca para pedir a retirada de um suposto agressor



O cantor Gustavo Mioto, de 25 anos, utilizou as suas redes sociais para se desculpar de um incidente em sua apresentação em Franca, no interior de São Paulo, no último sábado, 21. No local, o sertanejo avistou um homem agredindo uma mulher e interrompeu o show para denunciar a agressão. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, o artista afirma: “Engraçado, o cara dá um soco em uma menina e se acha muito fod*. Pode ser fod* em qualquer lugar na casa dele, mas aqui ele não vai ser não”. Após a saída do suposto agressor, o cantor deu sequência na sua apresentação. Após o ocorrido, Mioto foi ao Twitter pedir perdão pelo “stress e palavrão” proferidos no palco. “Homem que bota mão em mulher me faz explodir de raiva. Surtei ali vendo. E tenho certeza que esse tipo não representa o público de Franca”, disse o artista.