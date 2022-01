ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer eliminar: Rodrigo, Jessilane ou Natália?

Bióloga de 26 anos foi a mais votada da casa e modelo, escolhida por Pedro Scooby, que venceu prova do líder com Tiago Abravanel; Douglas Silva venceu a ‘Bate e Volta’

Arte/Jovem Pan

O paredão desta semana está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 22” são Rodrigo, Jessilane e Natália, três participantes do grupo Pipoca. O gerente comercial foi indicado pelo líder, Tiago Abravanel. Imunizado pelo anjo Rodrigo, Eliezer indicou Douglas Silva. Pedro Scooby, que venceu a prova do líder ao lado de Abravanel, indicou Natália – a sister já havia sido emparedada na primeira semana, quando Luciano foi eliminado. Na votação da casa, Jessilane recebeu cinco votos. Na prova ‘Bate e Volta’, o ator venceu a dinâmica e escapou do paredão. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 4, e enquanto isso, você pode votar na enquete na Jovem Pan: