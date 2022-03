ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Paulo André, Pedro Scooby ou Lucas?

Paulo André foi indicado por Linn da Quebrada; Pedro Scooby e Lucas foram os mais votados da casa

Paulo André, Pedro Scooby e Lucas são os emparedados da semana. A formação do décimo paredão do BBB22 começou com Linn da Quebrada, a líder da semana, indicando Paulo André, que era o anjo e imunizou Arthur Aguiar. Logo na sequência, os participantes começaram a ir para o confessionário. Lucas, que recebeu 6 votos, e Pedro Scooby que recebeu 2 foram os mais votados pela casa e se juntaram a PA no paredão. Entretanto, Lucas teve o poder de contagolpear alguém por ter recebido mais votos e puxou Eliezer para a berlinda. Na prova bate-volta, Paulo André não pode competir por ter sido indicada pela líder, e o vencedor foi Eliezer, que se livrou do paredão. A votação prossegue até a terça, 29, quando mais um dos participantes será eliminado. Vote a seguir em quem você deseja que saia do reality show.

