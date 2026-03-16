Entenda o filme Valor Sentimental, que desbancou o Brasil no Oscar

Valor Sentimental conquistou a Academia ao apresentar uma história profundamente humana

Divulgação Cena de Valor Sentimental



A disputa pelo prêmio de Melhor Filme Internacional no Academy Awards teve uma reviravolta que pegou muita gente de surpresa. O longa Valor Sentimental acabou levando a estatueta e deixando para trás o representante do Brasil, ao Agente Secreto, que era considerado por muitos críticos um dos favoritos da categoria.

Dirigido com uma abordagem intimista e emocional, Valor Sentimental conquistou a Academia ao apresentar uma história profundamente humana sobre memória, família e as marcas que o passado deixa nas pessoas.

Sobre o que é o filme

A trama acompanha um protagonista que, após a morte de um familiar próximo, precisa lidar com objetos, lembranças e segredos que ficaram para trás. O que começa como um simples processo de organizar heranças acaba se transformando em uma jornada emocional intensa, na qual cada objeto carrega uma história e revela fragmentos de uma vida que ele acreditava conhecer.

Ao longo do filme, o personagem revisita memórias da infância, conflitos familiares e decisões que moldaram sua identidade. O título do longa se conecta diretamente com essa ideia: o verdadeiro valor das coisas nem sempre está no preço, mas no significado emocional que carregam.

Por que o filme chamou atenção da Academia

Críticos destacaram principalmente três pontos que fizeram Valor Sentimental se destacar na premiação:

• Roteiro sensível e introspectivo, que trabalha emoções de forma universal

• Atuações contidas e extremamente humanas, que reforçam o tom realista da história

• Direção delicada, focada em silêncios, gestos e detalhes simbólicos

Essa combinação transformou o filme em um forte candidato durante a temporada de premiações, culminando na vitória no Oscar.

Brasil ficou pelo caminho

A derrota do representante do Brasil foi considerada uma surpresa por parte do público e da crítica especializada, já que havia grande expectativa em torno da produção brasileira na categoria.

Ainda assim, a vitória de Valor Sentimental mostra como histórias intimistas e universais continuam tendo forte apelo junto aos votantes da Academia, especialmente quando conseguem transformar memórias pessoais em experiências que ressoam com qualquer espectador.

Se por um lado o Brasil ficou sem a estatueta nesta edição, por outro a disputa reforça o crescimento do cinema internacional e a diversidade de narrativas que chegam ao palco do Oscar.