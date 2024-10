Escritora sul-coreana Han Kang é a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024

Academia Sueca destacou a autora por sua ‘intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana’

EFE/Alejandro García Sua carreira literária começou com a publicação de poemas em 1993, e em 1995



A escritora sul-coreana Han Kang, de 53 anos, foi laureada com o Prêmio Nobel de Literatura de 2024. Ela é conhecida no Brasil por suas obras, incluindo “A vegetariana”, que conquistou o Man Booker Internacional em 2016. Publicado originalmente em 2007 e traduzido para o português em 2013, o romance narra a história de Yeong-hye, que enfrenta severas consequências ao rejeitar as normas alimentares impostas pela sociedade, culminando em sua internação em uma clínica psiquiátrica. Além de “A vegetariana”, a editora Todavia trouxe ao público brasileiro “Atos humanos”, lançado em 2021.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Este livro aborda o massacre de Gwangju, um trágico evento de 1980 em que estudantes e civis foram mortos pelas forças militares sul-coreanas. A obra é uma reflexão profunda sobre a violência e suas repercussões na sociedade. Em 2023, Han Kang lançou “O livro branco”, que é considerado um projeto mais íntimo e pessoal. Nesta obra, a autora explora temas como a vida e o luto, oferecendo uma visão sensível e introspectiva sobre a experiência humana.

A Academia Sueca destacou a autora por sua “intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”. Nascida em Gwangju em 1970, Han Kang se mudou para Seul aos nove anos. Sua carreira literária começou com a publicação de poemas em 1993, e em 1995, ela fez sua estreia na prosa. O trabalho de Kang é notável por sua habilidade em conectar a dor mental e física, refletindo influências do pensamento oriental.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias