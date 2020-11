Ex-BBB Felipe Prior compartilha momento do voto nas redes sociais e apaga após repercussão

A prática configura crime eleitoral; assista ao vídeo

Reprodução/Globo Felipe Prior foi pivô de mais uma polêmica



Felipe Prior, participante do Big Brother Brasil (BBB) de 2020, irritou alguns fãs neste domingo, 15. Através das redes sociais, o paulistano postou um vídeo em que aparece votando em uma urna eletrônica. Na publicação, o jovem fez uma simulação de um paredão fictício do reality show da Globo. Ele indicou o botão de número um e disse: “Aqui é fica Prior”. Imediatamente, vários seguidores passaram a criticá-lo, lembrando que tal ato é crime eleitoral.

De acordo com o Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), o uso do celular na cabine de votação é considerado, sim, crime eleitoral. A recomendação é de que, caso algum mesário presencie a situação, o indivíduo seja denunciado aos policiais, que prenderão o contraventor no ato e o encaminharão a um centro de detenção. Alguns fãs de Prior, no entanto, alertaram que o ex-BBB, na verdade, não tirou foto de sua cabine, mas de uma urna desativada que estava presente na sua zona eleitoral. Veja a repercussão abaixo.

Felipe Prior comete crime eleitoral ao registrar seu voto e compartilhar nos stories. 🚨 Logo depois da repercussão dos seguidores, o ex-BBB apagou a publicação. #Eleicoes2020 pic.twitter.com/x6SzIGt2KQ — Leonan Oliveira (@CallMeLeonan) November 15, 2020

o felipe prior é o ser humano mais burro do mundo, ñ é possível, e vamos de mais um crime pro antecedentes criminal.✨ pic.twitter.com/6eP9Eth0b2 — 𝐛𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚៹⁷ (@cloudsaritan) November 15, 2020