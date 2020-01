Ex-BBB Jaquelline comenta sobre o novo formato do reality e conta como funcionou a sua edição

BBL

Na última quinta-feira (9), o Corujão na Pan recebeu a cantora, jornalista, radialista e também ex-BBB, Jaquelline, ou seja, um dos principais assuntos assunto foi o mundo dos reality shows. A atração e sua importante bancada (Hads, Felpy, Diana e Magalzão), também debateram filmes, campeonatos, jogos e expectativas em geral para o ano de 2020, além, claro, de tudo que envolve o cenário geek e gamer.

Criticados por alguns e venerados por outros, os reality shows, no Brasil, continuam chamando a atenção do público. O Big Brother Brasil, da TV Globo, é um exemplo. Há quase 20 anos no ar, a fórmula é praticamente a mesma: em uma casa, é confinado um número de pessoas anônimas em busca de um prêmio milionário, onde emoção e competição se misturam. Mas afinal por que os reality shows conquistam audiências?

“Participar é muito diferente de assistir, porque quando você assiste uma pessoa na televisão você diz que não faria aquilo, ou faria isso, quando você entra, você entra perdido. Há toda uma preparação para entrar no BBB, por exemplo, eu fiquei 12 dias confinada dentro de um quarto de hotel, sem telefone, sem tv, sem tudo. Eles vão te passando coisas que vão te modulando de acordo com o programa. Você passa por psicólogo, personal, garçom. Não há noção nenhuma de horário”, afirmou Jaquelline que quase chegou a ponto de ‘surtar’ nesses dias.

Quando perguntada se chegou a realmente fazer amigos dentro da casa e como funciona a alimentação no programa, Jaque foi enfática. “Pessoas que eu fui muito amiga na casa, hoje não sou. Já outras que não me aproximei tanto na casa, hoje sou mais próxima. Já sobre a alimentação, eles fazem de uma forma que justamente sua imunidade vai lá embaixo, ou seja, você fica mais estressado”.

Em um comunicado, a rede Globo anunciou que o BBB 20 será uma “mistura de melhores momentos [de edições passadas] e novidades”, com “releituras de edições passadas”, a volta de uma “prova famosa que fez história” e líderes com “mais poderes do que nunca’. Além disso, especula-se que youtubers e influenciadores também foram convidados à participar.

