Ex-marido de Deborah Secco faz declaração para novo affair

Hugo Moura e a atriz anunciaram o fim do relacionamento em abril deste ano; juntos, são pais de Maria Flor

Reprodução/Instagram/@hugomourag Hugo é pai de Maria Flor



Hugo Moura, de 34 anos, fez uma declaração pública de amor à jornalista Maria Clara Senra, de 35 anos, que é considerada sua nova companheira. A jornalista compartilhou uma imagem capturada por Hugo em suas redes sociais para comemorar seu aniversário. Em resposta, o ator repostou a foto em seus stories do Instagram, dedicando uma homenagem à profissional.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na postagem, Hugo utilizou versos poéticos para expressar seus sentimentos, descrevendo Maria Clara como um “porto” que lhe proporciona conforto e felicidade. Essa declaração gerou uma onda de especulações sobre o relacionamento entre os dois, que parece estar se intensificando.

Os rumores sobre o romance ganharam força quando Hugo publicou outra foto de Maria Clara no início deste mês. Este novo relacionamento marca um novo capítulo na vida do ator, que recentemente se separou de Deborah Secco, com quem foi casado e tem uma filha, Maria Flor, de 8 anos. O término do casamento foi anunciado em abril deste ano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile