Ex-marido de Paulinha Abelha desabafa sobre morte de cantora: ‘Dor devastadora’

O cantor Marlus Viana, ex-companheiro de Paulinha Abelha, desabafou nesta sexta-feira, 25, sobre a morte da cantora. Nas redes sociais, ele compartilhou um texto sobre seu processo de luto. “Querida Paulinha, hoje pela manhã assim que acordei, a ficha caiu. Sinto uma dor devastadora dentro de mim, mas ao mesmo tempo me sinto aliviado em saber que você está em um lugar muito melhor que esse aqui. Você tem um legado lindo aqui na Terra, de ensinar a amarmos uns aos outros, assim como o querido Jesus nos ensinou, o Jesus que você sempre deixou claro que era o seu salvador”, disse. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu na noite desta quarta-feira, 23, em decorrência de problemas renais, após 11 dias de internação.

Marlus ressaltou seu carinho pela ex-esposa e a repercussão de sua morte. “Espero muito que você tenha visto o quanto você é amada nestes últimos dias. Pretos, brancos, gays, héteros, católicos, evangélicos, espíritas, todos deram as mãos por você, pela sua cura, mas Deus deve ter pensado: ‘Filha minha, agora quero você ao meu lado.’ (…) Só restou a conformação e a aceitação de que um dia todos nós nos encontraremos. Até lá.” Casado com Paulinha por 14 anos, Marlus passou pelos vocais do grupo Calcinha Preta e da banda Mulheres Perdidas.