Ex-mulher de Dr. Dre quer R$ 10 milhões por mês de pensão, R$ 715 mil só para roupas

Nicole Young acusou o rapper de ter um ‘histórico de violência e controle coercitivo, percebido tanto antes quanto durante o casamento’

Getty Images Nicole pediu o divórcio há cerca de dois meses



A ex-esposa de Dr. Dre, Nicole Young, quer US$ 2 milhões — cerca de R$ 10 milhões — por mês em pensão alimentícia temporária enquanto o processo de divórcio do casal corre na justiça norte-americana. Além disso, ela pediu mais US$ 1.936.399 somente para cobrir as suas despesas, sendo US$ $ 10 mil (R$ 53 mil) por mês em lavanderia e limpeza, US$ 135 mil (R$ 715 mil) em roupas, US$ 60.000 (R$ 318 mil) em educação — mensalidade e despesas de subsistência, US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) em entretenimento, US$ 125.000 (R$ 600 mil) em contribuições para a caridade, US$ 100 mil (R$ 530 mil) em hipoteca, e US$ 20 mil (R$ 106 mil) em despesas com telefone e e-mail. Nicole também está pedindo US $ 5 milhões (R$ 26 milhões) para cobrir os honorários de seu advogado. Ela solicitou o divórcio há dois meses.

Segundo o site TMZ, conhecidos de Dre dizem que ele está cobrindo todas as despesas da ex-mulher, incluindo a casa em Malibu onde ela está hospedada e os funcionários, como chefs de cozinha e seguranças. No entanto, nos documentos, Nicole afirma que Dre tem controlado o dinheiro, negando a ela o direito de usar, entre outras coisas, seu cartão de crédito preto AmEx. Nos papeis, ela entra em detalhes sobre o acordo pré-nupcial que assinou, usando a metáfora que estava com uma “arma na cabeça” pouco antes do casamento. Ela também diz que Dre rasgou o acordo vários anos depois do casamento, por mais que ele negue isso.

Nicole acusa Dre de violência doméstica

De acordo com Nicole, a relação começou a desmoronar no dia 1º de abril, quando Dre estava embriagado na casa deles em West LA e começou a gritar com ela: “Foda-se. Foda-se. Dê o fora. Sai dessa. ** fora. Vá para Malibu. ” De acordo com ela, ele ordenou que ela “não gastasse mais nenhum centavo”. “Você não pode ser mesquinha e desrespeitosa e gastar meu dinheiro suado. F *** isso! Sim, isso é uma ameaça … Vou colocar a casa de praia à venda na próxima semana …”, relatou Nicole.

A ex-esposa do rapper também disse que Dre está furioso com ela porque seus advogados “estão tentando cavar em suas finanças pessoais”, ameaçando “guerra” se ela persistir. Segundo Nicole, Dre tem um “histórico de violência e controle coercitivo, percebido tanto antes quanto durante o casamento”. Em uma mensagem de texto depois que se separaram, de acordo com ela, ele enviou um texto “assustador”. “Por que você está me ignorando? Por que você está me ignorando … devo ir ver você?”, escreveu o cantor. Em uma ocasião, conforme contou Nicole, Dre mandou seu cunhado ir até a casa de Malibu pegar sua arma Glock — que ela se recusou a entregar.